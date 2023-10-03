İstanbul'da masayı silen büfeciye adres sordu! Bacağından vurdu Bir büfeci, iki müşterisi tarafından adres sorma bahanesiyle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı büfeci can havliyle saldırganları kovaladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Şişli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı gerçekleşti... Geçtiğimiz günlerde saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde sabah saatlerinde büfeye gelen 2 şahıs, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 şahıs, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrardan masaya oturan 2 şahıs aralarında konuşmaya başladı. Adres sorma bahanesiyle vurdular O esnada şahıslar, masaya gelen büfeciye “Mecidiyeköy’e nasıl gidebiliriz?” diye sordu. Büfeci şahsa cevap verdiği esnada diğer şahıs, belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Saldırı anı kaydedildi Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis saldırganların peşinde Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfecinin, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)