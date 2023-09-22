İstanbul'da mayoyla gezen kadına verilen ceza belli oldu! Haftada 2 kez kütüphaneye gidecek Caddede ip mayoyla gezmesinin üzerine gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Genç kadın, haftada en az 2 kez kütüphaneye giderek “Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

Sosyal medya bir süredir ilginç bir görüntüyü konuşuyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana gündemde yer alan ve tepki çeken video bir kadına ait...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaydedilen görüntülerde, manken Melisa Aydınalp’in ip mayoyla caddede gezdiği anlar dikkat çekti.

O anlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Gözaltına alındı

Tepkilerin üzerine ekipler harekete geçti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Aydınalp savcılıkta ifade verdi.

Yurt dışına çıkması yasak

Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp’in yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kitap okuma cezası verildi

Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okuma cezası verildi.

Öte yandan okuduğu kitaplara ilişkin de kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)