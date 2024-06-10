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İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun: 130 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun: 130 milyon liralık vurgun yaptılar Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı.