İstanbul'da meşale gelin duvağına düştü Kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düşerken, gelin ise yanmaktan son anda kurtuldu.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi ve düğün günü de arkadaşları gelin alma törenine geldi.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı.

Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti. Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu.

DUVAK YANDI

Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

PANİĞE RAĞMEN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)