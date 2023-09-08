İstanbul'da metro durağında yangın çıktı Vezneciler Metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu kullanan yolcular büyük panik yaşadı.

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DHA

İstanbullunun çilesi bitmedi...

İBB sorumluluğundaki toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunlar son bulmuyor.

Hemen her gün İETT otobüslerinde bakımsızlık nedeniyle çıkan yangınlar İstanbulluları hayattan bezdirdi.

İstanbul'da bu kez metroda yangın paniği yaşandı.

Vezneciler durağında yangın

Sorunun adresi Vezneciler Metro istasyonuydu.

İstanbul'daki en yoğun duraklardan biri olan istasyonu kullanan İstanbullular bir anda alevlerin içinde kaldı.

İlk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.

Tüm istasyonu ve sokağı dumanlar kapladı

İstasyonu bir anda duman kapladı.

Yükselen duman ve alevler bir anda paniğe neden oldu.

Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)