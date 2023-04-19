İstanbul'da metro inşaatından düşen işçi ağır yaralandı
DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki - İkitelli inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30’da talihsiz bir olay yaşandı.

Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü.

Demir vücuduna saplandı

Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı.

İşçinin durumu ağır

Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da metro inşaatında iş kazası #2
Bağcılar'da metro inşaatında iş kazası #5
Bağcılar'da metro inşaatında iş kazası #6