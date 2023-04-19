İstanbul'da metro inşaatından düşen işçi ağır yaralandı

DHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Ataköy - İkitelli metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30’da talihsiz bir olay yaşandı.
Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü.
Demir vücuduna saplandı
Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı.
İşçinin durumu ağır
Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.