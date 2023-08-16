İstanbul'da metrobüs içinde yumruklu kavga! Tartışma kontrolden çıktı İki yolcu arasından neden çıktığı bilinmeyen yumrum yumruğa kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona ererken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Megakent'te toplu ulaşım araçlarında her geçen gün farklı bir kavga gündeme geliyor...

Bu kez olay kavganın yaşandığı adres metrobüs oldu.

Beylikdüzü Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste nedeni bilinmeyen bir sebeple 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Öte yandan nabızların yükseldiği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı

Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı.

Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar kaydedildi

İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, taraflardan birinin durakta inmesiyle sona erdi.