İstanbul'da metrobüs kazası: Durağa çarptı Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs, önce reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Avcılar istikametinde seyir halindeki 34 TR 6201 plakalı metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına yanaşırken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce durak girişindeki reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı.

20 metre sonra durabildi

Çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar, durağa ve D-100 karayoluna fırladı.

Kazada, metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durak yeniden açıldı

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan Okmeydanı-Hastane durağı, İBB çalışanlarının temizlik çalışmaları ardından yeniden açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)