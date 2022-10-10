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    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada

    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada

    Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde, sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. Üst geçidin adeta kilitlendiği anlar, havadan görüntülendi.
    • 10.10.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:50
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    İstanbul’da toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle sık sık yaşanan sorunlar, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor…

    Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüse binmek üzere Bahçelievler Yenibosna’daki üst geçid gelen İstanbullular, güne yoğun başladı.

    Vatandaşlar, üst geçide çıkıp metrobüse ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

    Yoğunluk anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; metrobüse gitmek isteyen vatandaşlar adeta üst geçidi kilitledi.

    Yaşanan yoğunluk ve vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü anlar, havadan görüntülendi.

    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada VİDEO

    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada #1

    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada #2

    İstanbul’da, metrobüs üst geçidindeki yoğunluk kamerada #3


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