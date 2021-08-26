Metrobüs duraklarındaki kalabalıklığı fırsat bilen 3 kadın, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar ise kamerayla görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos günü Haramidere Metrobüs Durağı'nda gerçekleşen yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler sınırlarındaki metrobüs duraklarının güvenlik kameralarını inceledi.

3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Y.D., B.D., N.A. olduğunu ve 7 yankesicilik olayına daha karıştığı belirlenti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyonla şüpheliler suçüstü yakalanırken, içinde bin lira, 501 dolar ve 5 euro olan cüzdan da sahibi Filipinler uyruklu M.U.'ya teslim edildi.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul'da metrobüste yankesicilik yapan kadınlar