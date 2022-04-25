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İstanbul'da metrobüsteki kadına psikolojik zorbalık

İstanbul'da metrobüsteki kadına psikolojik zorbalık

Beylikdüzü metrobüsünde erkek ve kadın yolcunun alevlenen tartışmasında, erkek yolcu "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım, 8 senedir bu yüzden mahkumum" dedi.