İstanbul Yenikapı - Hacıosman metrosunda korku dolu anlar yaşandı...
Saat 18:50 sıralarında, Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışmanın nedeni bilinmezken tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya yumruk attı.
Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı.
Linç edilmekten son anda kurtuldu
Şişli-Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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