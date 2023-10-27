Yurt genelinde Cumhuriyet'in 100. yılı için büyük bir coşku ve heyecan hakim.
Bu kapsamda caddeler, toplu ulaşım araçları ve meydanlar Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla süslendi.
Söz konusu süsler ise kimileri tarafından hedef alındı.
Metrodaki Türk bayraklarını hedef aldı
27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki metro istasyonunda hareketli anlar yaşandı.
Metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. tarafından yırtılmak istendi. Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından müdahale edilen Erhan T. gözaltına alınmak istendi.
Polislere direndi
Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından şahıs gözaltına alındı.
Tutuklandı
Çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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