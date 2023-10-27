İstanbul'da metroya asılan Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro istasyonuna asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi metro durağında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şahsı gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.

Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü.

14 suç kaydı

Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T.'ye 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem yapıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.