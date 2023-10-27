İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi metro durağında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şahsı gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.
Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.
Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü.
14 suç kaydı
Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T.'ye 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem yapıldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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