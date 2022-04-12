- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da milyonluk dolandırıcılık yapan çete yakalandı
İstanbul'da milyonluk dolandırıcılık yapan çete yakalandı
- 12.04.2022 - 11:20
İstanbul polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
Takipte son aşamaya gelen ekipler operasyon için düğmeye bastı.
7 şüpheli yakalandı
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da operasyon gerçekleşti. Operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.
5 milyon liralık vurgunları ortaya çıktı
Sorgulanan şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlardan sözde banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon lira elde ettikleri belirlendi.
3'ü tutuklandı
DHA'nın haberine göre; işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililerin konuyla ilgili operasyonların sürüyor.