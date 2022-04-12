İstanbul'da milyonluk dolandırıcılık yapan çete yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp 5 milyon liralık vurgun yapan 7 kişilik çete, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İstanbul polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Takipte son aşamaya gelen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

7 şüpheli yakalandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da operasyon gerçekleşti. Operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

5 milyon liralık vurgunları ortaya çıktı

Sorgulanan şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlardan sözde banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon lira elde ettikleri belirlendi.

3'ü tutuklandı

DHA'nın haberine göre; işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililerin konuyla ilgili operasyonların sürüyor.