İstanbul'da minibüs şoförü ücret göndermeyen yolcuya beddua etti: Nerenden çıkıyorsa çıksın o para Esenyurt ilçesinde akşam saatlerinde yolcu dolu araçta ücret göndermeyen öğrencilere öfkelenen şoförün beddua ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin üzerine men edilen sürücü, özür diledi.

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İHA

Toplu taşımalarda yolcular ile sürücüler arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Bu kez minibüste kaydedilen bir videoda, ücret göndermeyen yolcular şoförü çileden çıkartı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, ücretini ödemeyen öğrencilere sinirlenen şoför beddua ve küfürler savurdu.

"Nerenden çıkıyorsa çıksın o para"

Sürücü İsmail Korkmaz’ın minibüste verdiği tepki esnasında ettiği küfür, sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüde sinirlenen Korkmaz, "O para vermeyen kişi Allah belanı versin. Nerenden çıkıyorsa çıksın o para. Karaktersiz şerefsiz." diyerek küfürler yağdırdı.

Bunun üzerine kimileri tepki gösterince Korkmaz, bağlı olduğu 113 No’lu Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından belirli süreli seferden men edildi.

"Uyarmama rağmen herhangi bir ücret gönderimi yapmadılar"

Görüntülerin ardından özür dileyen şoför İsmail Korkmaz ise yaşananları şöyle anlattı:

Öncelikle dün yaşanan olayla alakalı herkesten özür dilemek istiyorum. Dünkü olayla ilgili şöyle bir durum söz konusuydu. Akşam saatlerinde işin yoğunluğu sebebiyle yaşanan anlık bir sinir yükselmesi diyebilirim. Genel itibariyle Esenyurt’ta başımıza gelen bir durum. Dolmuşçu arkadaşlarım adına bazı şeyler de söylemek isterim. Ben bu işi iki yıldır yapmaktayım. Burada yaşadığımız stres ve yolcuların bize davranışları sebebiyle de böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Tekrar söylediğim gibi herkesten özür dilerim. Dün yaşanan olayda, öğrenci arkadaşlarımızın bir kısmı ücret ödemediler. Bununla alakalı kendilerini yolda defalarca uyarmama rağmen herhangi bir ücret gönderimi yapmadılar. Bu duruma yolcularımızda şahit olmuşlardır. Genel olarak Haramidere bölgesinde hep yaşadığımız bir durum.

"Art niyetli insanlar değiliz"

Yoğun saatlerde benzer durumlar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Tabii ki kötü davranmak istemeyiz ama yaşanabiliyor maalesef. Dünkü videoda da bahsettiğim üzere, hiçbir arkadaşın üzerinde para olmadığı için yolcu indirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Böyle art niyetli insanlar değiliz. Belki bizi dışarıdan farklı görüyorsunuz. Sadece insanlar bize kendi durumlarını açıklamış olsalar, biz onlara hiçbir saygısızlık yapmadan istedikleri yere zaten götürürüz. İnsanlar bu konuda bize biraz daha yardımcı olmalılar diye düşünüyorum. Dünkü olayı da izlemişsinizdir, trafik çok sıkışıktı. Arkadaşlar da üzerine para vermeyince, biraz tuzu biberi oldu diyebiliriz. Söylediğim lafla ilgili olarak bir yanlış anlaşılma demeyelim tamamen benim yaptığım bir hatadan kaynaklı ve insanların bana yüklediği stresten kaynaklı bir durum söz konusu. Ben tekrar özür diliyorum herkesten.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)