İstanbul'da minibüsün kaldırımdan gittiği anlar Seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kas kamerasına yansıyan bir görüntüde, kaldırımda ilerleyen minibüs şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı ve bu sırada kaldırımda yayaların da olduğu görüldü.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kazaya yol açan bir an yaşandı.

Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D100 yan yolda sabah saatlerinde minibüs sürücüsü, kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladı.

Motosiklet sürücüsü kayıt altına aldı

Kaldırımda hızla giden sürücü, trafik kurallarını hiçe saydı.

Minibüsün kaldırımda ilerlediği anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

"Kaldırımda yayalar da vardı"

Motosiklet sürücüsü Mehmet Sonkaya, "Gözüm bir anda sağ taraftaki dolmuşa takıldı. Çünkü kaldırıma çok hızlı bir şekilde tozu dumana katarak çıktı ve gaza bastı. Şok oldum çünkü kaldırımda yayalar da vardı. Açıkçası diğer motosiklet kullanıcılarının bunu daha önce yaptığına şahit oldum yani kaldırımı kullanarak oradan ilerlediklerini görüyordum. Burası her gün kullandığım yol ama bir dolmuşun bu şekilde hızlı bir şekilde ilerlemesine gerçekten şok oldum hayret vericiydi." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)