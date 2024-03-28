İstanbul'da mobbing uyguladığını iddia ettiği eski patronunu öldürdü Mustafa S., yıllar önce marketinde çalışırken kendisine sürekli mobbing uygulayıp, aşağıladığını iddia ettiği eski patronu Salih Aka'yı pazar tezgahının başında kurşunlayarak öldürürken o anlar kameraya yansıdı.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta kurulan Yenişehir Semt Pazarı'nda pazarcılık yapan Salih Aka (66), evinin önündeki tezgahını açtığı sırada, yürüyerek tezgâhın önüne gelen kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçarken, ağır yaralanan Salih Aka yere yığıldı. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntüleri incelendi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemelerde, saldırganın tanınmamak ve izini kaybettirmek için kapüşonlu sweatshirtünü çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen Mustafa S. (28) saldırıdan bir gün sonra, çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısının evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Mobbing uyguladığı iddia etti

Mustafa S., polise verdiği ifadede, cinayeti, yıllar önce marketinde çalıştığı Salih Aka'nın kendisine sürekli mobbing uyguladığı ve aşağıladığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Mustafa S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)