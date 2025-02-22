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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

6 KİŞİ MAHSUR KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı.

MERDİVENLİ ARAÇ İLE KURTARDILAR

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çok sayıda itfaiye ekibinin binanın farklı cephelerinden müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.