İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.
6 KİŞİ MAHSUR KALDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı.
MERDİVENLİ ARAÇ İLE KURTARDILAR
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Çok sayıda itfaiye ekibinin binanın farklı cephelerinden müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.
Yangın sonrası mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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