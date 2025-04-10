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İHA

İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 729. sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet tamircisi Hüseyin Duru (33), motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde test sürüş yaptığı sırada dengesini kaybetti.

Kazada Duru, motosiklet ile beraber sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Duru'nun cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri tarafından konu ile ilgili çalışma yapıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.