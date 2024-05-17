İHA
Yaya geçinde kazanın adresi bu kez İstanbul oldu.
Büyükçekmece ilçesinde öğlen saatlerinde R.H. İsimli yabancı uyruklu kadın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi.
Motosikletin çarptığı kadın metrelerce savruldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, bu sırada yokuş aşağıya hızla gelen bir motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisi ile R.H. isimli kadın metrelerce öteye savruldu.
2 kişi tedavi altına alındı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken sürücünün de yaralandığı öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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