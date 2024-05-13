İstanbul'da motosikletli maganda, polisleri harekete geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kullandığı motosikleti yayaların üzerine sürdüğü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Yakalandı
Görüntülerden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü C.S., polis ekiplerince yakalandı.
Birçok suçtan 10 bin 662 TL ceza kesildi
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kırmızı ışık kuralına uymamak", "trafik işaret levhalarına uymamak", "motosikleti yaya yolunda kullanmak", "kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek", "yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 662 lira para cezası kesildi.
Adli işlem başlatıldı
Sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınan C.S. hakkında, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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