İstanbul'da motosikletli genç babasının arabasına çarptı

DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyreden motosiklet sürücüsü Yiğit Efe Sökmen, önünde ilerleyen babası Ali İlker Sökmen'in aracını takip ederken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, gencin babasının kullandığı otomobile çarptı.
MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Kazanın etkisiyle Yiğit Efe Sökmen yola savrulurken, babası ve çevredeki diğer vatandaşlar yardım etmeye çalıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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