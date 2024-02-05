İstanbul'da motosikletlilerin yol verme kavgası: 1 ölü Bayrampaşa'da motor sürücüsü 2 genç arasıda çıkan yol verme tartışmasında yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde motosiklet ile seyir halindeki 23 yaşındaki Muhammed Oral ve arkadaşı S.A., karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.

Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 17 yaşındaki Y.Y., yanında getirdiği bıçak ile Oral'a saldırdı. Oral aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Muhammet Oral'ı öldürdüğü tespit edilen Y.Y. (17) ve darbeden R.U. (19) ile K.A.'nın (16) emniyette işlemleri sürüyor.

Y.Y.'nin olayda kullandığı motosikletin saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen L.K.(45) ve Ö.D. (15), de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)