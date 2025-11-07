İstanbul'da motosikletliye tekme tokat saldırı kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde, trafikte anne ve iki oğlu yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada aniden yola çıkan kadına tepki gösteren motosiklet sürücüsüyle taraflar arasında tartışma çıktı.

MOTOSİKLETLİYE SALDIRDI

Motosikletlinin tepkisine sinirlenen kadının oğulları, “Nasıl küfredersin?" diyerek saldırdı.

Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kardeşin motosikletliye tekme tokat saldırdığı, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

O sırada yoldan geçen bir sağlık ekibi, durarak yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Motosiklet sürücüsü, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulunduğu esnada saldırgan grup, bu kez motosikletliye yardım etmeye çalışanlara da saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.