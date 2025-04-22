DHA
İstanbul Kağıthane'de bir şahıs, abart egzoz takılı motosikletiyle sokakta ilerledi.
Sesten rahatsız olan bir mahalle sakini, sürücüye tepki gösterdi.
METAL ÇUBUKLA SALDIRDI
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Motosiklet sürücüsü, eline aldığı metal çubukla kendisine tepki gösteren adama saldırdı.
YARALI ADAMIN YAKINLARI DA MOTOSİKLETLİYE SALDIRDI
Tepki gösteren mahalle sakini elinden yaralanırken, olay yerine yardıma gelen adamın yakınları ise sokak ortasında motosiklet sürücüsünü dövdü.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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