İstanbul'da müdahale sırasında dil hekimine saldıran şüpheli tutuklandı Güngören ilçesinde gittiği diş kliniğinde kendisine yapılan işleme sinirlenen hasta dehşet saçtı. Hekime saldırarak yaralayan saldırgan cezaevine gönderildi.

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DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde geçtiğimiz günlerde sağlıkta şiddet olayı yaşandı.

Okan Kocaöz isimli vatandai, öğle saatlerinde diş ağrısı şikayetiyle diş hekimi Pelin Can’ın kliniğine gitti.

Diş hekimi, Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. Tedavi sırasında Kocaöz, "Dudağıma ne yaptınız" diyerek bağırmaya başladı.

Hekimi yaraladı

Klinik içerisindeki eşyalara zarar veren Kocaöz, sandalye fırlatarak Pelin Can'ın yaralanmasına da neden oldu.

Can'ın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler klinikteki kameraları inceledikten sonra O.K.'yi arama çalışması başlattı.

18 suç kaydı çıktı

Saldırgan, cumartesi günü Fatih Balat'ta gözaltına alındı. Şüphelinin tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan poliste 18 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Saldırgan tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Kocaöz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)