İstanbul'da muhtar yangın sırasında canlı yayın yaptı

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yan binadaki elektrik ve doğalgaz hatlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MUHTAR CANLI YAYIN YAPTI

Büyükdere mahalle muhtarı Ali Yazıcı, yangının çıktığı ilk anları ve ekiplerin müdahale anlarını cep telefonuyla sosyal medya hesabından yaptı.

MAHALLELİYE SESLENDİ

Muhtar Yazıcı, yayın yaptığı esnada mahalle sakinlerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları yönünde çağrıda bulunurken, "Sarıyer'den Beşiktaş'tan tüm itfaiyeler geldi müdahale sürüyor" dedi.