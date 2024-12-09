DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları almayan, yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi şoförlerine yönelik Beyoğlu'nda denetim yaptı.

POLİSLER YOLCU SEÇENLERE CEZA YAĞDIRDI

Karaköy Tramvay istasyonu önünde gerçekleştirilen denetimlerde müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurallara uymadığı tespit edilen iki taksi şoförüne cezai işlem uygulanırken taksiler trafikten menederek otoparka çekildi.

Karaköy'de taksisine binen sivil polisi kısa mesafe diye Şişhane'ye götürmek istemeyen taksi şoförü denetleme noktasında durdurularak kendisine cezai işlem uygulandı.

"ARACI TESLİM EDECEKTİM"

Taksi de trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kendisine ceza kesilmesine tepki gösteren taksici, “Aracı saat 13.00'te teslim edeceğimi polis memuruna söylüyorum, bana diyor ki, beni neden Şişhane'ye götürmüyorsun? Ben Sefaköy'ün taksisiyim, saat 12.40 ve benim Sefaköy'e bu aracı yetiştirmem lazım. Ben bu aracı geç verdiğim zaman ne olacak, benim yevmiyemden kesilecek yine. Aracı teslim edeceğim için yolcu almak istemedim. Şişhane de bana ters kalıyor.

Çünkü sahilden direkt gideceğim Sefaköy'e. Sivil polis olsun, normal müşteri olsun benim için fark etmez ki, millet nereye gitmek istiyorsa oraya götürüyorum. Ben dün akşam saat 11.00'den beri çalışıyorum bu saate kadar. Ve 01.00'de aracı teslim etmem lazım. Günlük kazancımız bin lira onu da cezaya veriyoruz. Çok mu güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ YAPTIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Yine kısa mesafeye yolcu almak istemediği için cezai işlem uygulanan başka bir taksi şoförü ise “Yakın mesafe olduğu için yürüyerek gidebilirsiniz dedim, yolcu almak istemediğimden değil. Yürüyerek gidebilirsiniz dedim yoksa yolcu seçtiğimden falan değil. Mesafe yakın olduğu için, trafik var kendisinin zaman kaybetmemesi için yürüyerek gidebilirsiniz dedim.

Kısa mesafe daha çok kazandırıyor aslında. 30 lira ile açılıyor, sürekli kısa mesafe alsam daha faydalı, bizim için daha karlı aslında. Sürekli yaptığım bir şey değil ama bir kere yaptım o da denk geldi bana" şeklinde konuştu.