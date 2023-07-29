İstanbul’da müşteriye saldıran taksici: Ortaköy'den Taksim’e 250 lira istedi Ortaköy’de bir taksici Taksim’e gitmek isteyen müşterisinden 250 lira ücret talep eden ve görüntülendiğini fark eden taksici, müşterisine saldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da taksici ve taksi sorunu sürüyor. Beşiktaş Ortaköy’de saat 02.00 sıralarında taksicilerin müşteriye yönelik çirkin olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yaşanan olayda bir genç, Beyoğlu Taksim’e gitmek için taksi durdurdu. 250 TL istedi Taksicinin kendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, ardından 34 TFH 54 plakalı araca bindi. Müşteriye saldırdı Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını iddia ederek durdu. Ardından kayıt alan genç, şoföre başından beri kendisini kayıt aldığını, taksimetre açmadığını ve 250 liraya kendisini götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen gence saldırdı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.