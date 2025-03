Güvenlik güçleri, ağlarına düşürdükleri masum vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için düğmeye bastı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik yeni bir çalışam başlatıldı.

5 İLÇEDE OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde şüpheli adresler tespit edildi.

12 GÖZALTI

İstihbari çalışmalarını sürdüren polis ekipleri ardından tespit edilen 13 farklı adrese baskın düzenledi.

Adreslere düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

365 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde arama çalışması gerçekleştiren polis ekipleri, 365 kilo kokain ele geçiridi.

Başarılı operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



İstanbul’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organize suç örgütü üyesi şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-15” operasyonumuzda;

365 Kg KOKAİN ele geçirildi.



Zehir Taciri 12 Şüpheli yakalandı.

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.