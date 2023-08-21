İstanbul'da narkotik operasyonu! 20 bidon sıvı metamfetamin yakalandı İstanbul Valiliği, Tuzla'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 447 kilo 510 gram sıvı uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İHA

Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımak amacıyla düzenlediği operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyonun adresi İstanbul oldu.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tuzla ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.

5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2'si tır 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

"447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin yakalandı"

Bidonlar içerisinde sıvı halde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20 Ağustos 2023 tarihinde Tuzla İlçesi’nde biri binek araç, ikisi ise tır olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir.



Yapılan operasyon sonucunda 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.

"Tebrik ederim"

İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin görüntüleri, "Tebrik ederim" notuyla alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı.