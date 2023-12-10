İstanbul'da oğlundan dayak yiyen kadını mahalleli kurtardı! Öldüresiye darbettiler Akşam saatlerinde uzaklaştırma kararı olduğu eve gelen adam, annesini darbedince ortalık ayağa kalktı. Pencereden bağırarak yardım isteyen kadının imdadına komşuları yetişti. Mahallelinin adamı dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Sosyal medyada düşen bir görüntü tepki çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan bir olayda, evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi.

Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı.

Komşular yardıma koştu

Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu.

Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darbetti.

'Anne' diye bağırdı

Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla, “Anne!” diyerek bağırmaya başladı.

"Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor"

Olay sonrası konuşan kadın, “Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan ‘Ne olur eve gel’ dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek.” ifadelerini kullandı.

Dayak sonrası kaçtı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu.

Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)