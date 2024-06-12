İstanbul'da öğretmen darbedildi: İşte o anlar Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden bir ağabey, öğretmeni yumrukladı.

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İHA

Son zamanlarda öğretmene şiddet haberleri gündeme gelmeye başladı.

Bu defa şiddetin adresi, İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu.

Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalmasını hazmedemeyen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenle konuşmak üzere okula geldi.

Öğretmene yumruk attı

Okula gelen İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın’ diyen Durmaz, öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)