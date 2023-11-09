İstanbul'da öldürdüğü cesedin üzerini beton kaplayan katilin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi Yakın arkadaşını silahla öldürüp, cesedin üzerine beton kaplayan katil mahkemede kendini savundu. Mahkeme, "12 Eylül'de işkenceye uğradığım için psikolojim iyi değil" diyen adamın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildi.

DHA

İstanbul'un Yenibosna ilçesinde 2021 yılında Nadir Ün, yakın arkadaşı Bahtiyar Akçay'ı 6 kurşunla vurarak öldürdü.

Nadir Ün, öldürdüğü cesedi, halı fabrikasındaki kuyuya atıp, üzerini betonla kaplayarak gizlemeye çalıştı.

Güvenlik güçleri cinayeti ortaya çıkardı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, HTS kayıtları incelendiğinde maktul Akçay'ın halı fabrikasına giriş yaptığı ancak çıkış kaydına rastlanılmadığı görüldü.

Bunun üzerine fabrikada yapılan arama çalışmalarında kümes içerisindeki kuyuya ait beton kapakların kırılarak açıldığı, kapağın hemen altında genişçe atık su kuyusu olduğu, suyun yüzeyinde, beyaz renkli naylon çuval içerisinde maktul Bahtiyar Akçay'ın cesedine ulaşıldığı belirtildi.

"Psikolojim iyi değil"

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın duruşması yapıldı.

Nadir Ün savunması sırasında ağlayarak şu sözleri söyledi:

Ben pandemi sebebiyle ilaçlarımı yazdırıp alamadım. Benim akıl sağlığım yerindedir ancak 12 Eylül döneminde bana işkence ve edep dışı davranışlarda bulunulduğundan dolayı psikolojim iyi değildir. Pandemi sürecinde de yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlaması nedeniyle yaşanan bir olaydır.

Cezai ehliyeti tam

Mahkeme, Nadir Ün'ün cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi.

Sanığın 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki duruşmaya ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)