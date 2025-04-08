İstanbul'da öldürülen biri hamile kadın 2 kişinin katil zanlıları yakalandı

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale sonucunda, 6 Nisan’da İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ile hamile Kader Küçükcoşkun’un hayatını kaybettiği olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilişkili oldukları belirlenen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şahıslarla birlikte, aracı kullanan ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen M.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.S. ise "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: