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    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi

    Yolda yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki kadın, defnedilmek üzere memleketi Tunceli’ye getirildi. Talihsiz kadının tabutunu sadece kadınlar taşıdı.
    • 05.11.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 13:31
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    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki metrobüs durağında bekleyen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı (37), tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı.

    Olayda kadını durakta yakalayan zanlı, ilk önce dövüp sonra da silahın kabzasıyla vurdu.

    3 el ateş etti

    Zanlı daha sonra kadına 3 el ateş ederek kaçtı.

    Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi.

    Metrobüs köprüsünün altına giden zanlı aynı silahla kendi hayatına son verdi.

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi #1

    Hastaneye yetiştirilse de kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi #2

    Tabutunu erkeklerin taşımasına izin vermediler

    Önceki gün öldürülen Nermin Sakallı’nın cansız bedeni, İstanbul’dan memleketi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne getirildi.

    Kadınlar ‘Kadına uzanan eller kırılsın’ sloganları ile tabutu omuzlayarak köy meydanına getirdi.

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi VİDEO

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi #3

    Yakınları sinir krizi geçirdi

    Burada yapılan duaların ardından Sakallı’nın tabutu yine kadınlar tarafından omuzlanıp defnedileceği mezarlığa getirildi.

    İHA’nın haberine göre Sakallı’nın yakınları defin sırasında sinir krizi geçirdi.

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi #4

    İstanbul’da öldürülen kadın, Tunceli’de defnedildi #5


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