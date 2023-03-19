İstanbul’da operasyon: 10 uyuşturucu taciri cezaevini boyladı Yurt dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri 'torbacı' adı verilen satıcılara dağıtma hazırlığında şüphelilere operasyon yapıldı. Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen adreslere giden ekipler, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

10 uyuşturucu taciri yakalandı

Operasyonlarda, 26 kilogram sıvı metamfetamin, 10 kilogram Skunk, 5 bin litre eroin yapımında kullanılan asit anhidrit, 5 bin litre metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilogram sodyum karbonat, 50 adet Walter marka tabanca, uyuşturucu naklinde kullanılan taksi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 10 şüpheliyi yakaladı.

Hepsi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma da devam ediyor.