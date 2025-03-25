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DHA

İstanbul Kağıthane'de sokakta orman ürünleri deposu olarak kullanılan iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale etmek isteyen 4 işçi ise dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla işçilere, ambulansta oksijen verildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında panik yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.