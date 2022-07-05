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    İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

    Bugün uygulanan kararın ardından Belgrad Ormanı'nda bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.
    • 05.07.2022 - 15:24
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    İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

    İstanbul Valiliği tarafıdan alınan kararla 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri il sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerde bulunmak serbest.

    Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

    İstanbul'da normal günlerde yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda bugün ise sakinlik hakimdi. Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

    "Bir kişi yüzünden Türkiye cezalandırıldı"

    Hazır yiyecekler getirerek piknik yapmaya gelen Nursel İlban, "Bir kişi yüzünden koca Türkiye cezalandırıldı. Bu şekilde piknik yapmak pratik ancak mangal yapmanın keyfi daha güzel. Ormanı böyle sessiz görünce üzülüyorum. Kalabalık olsa daha güzel olurdu. Börek, poğaça, domates, çayımız ve suyumuzu getirdik" dedi.

    "Kararı doğru buluyorum"

    Zinet Ay ise "Orman yangınları gittikçe artıyor. Kararı çok doğru buluyorum, mangal yapmayacağız. Kahvaltımızı yapıp ayrılacağız. Ormanın sessiz olması çok güzel" diye konuştu.

    İstanbul da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı #1

    "Umarım bu karar insanları bilinçlendirir"

    Burak Oral ise “Kararı doğru buluyorum. Hala kararı bilmeyen insanlar var, ateş yakmak isteyenler var. Devletin yaptığı yasaklar doğru, gerekirse bazı şeylerden feragat edeceğiz ama ağaçlarımız yaşayacak. Umarım bu karar insanları bilinçlendirir" şeklinde konuştu.

    İstanbul da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı #2

    İstanbul da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı #3

    İstanbul da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı #4

    İstanbul da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı #5


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