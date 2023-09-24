İstanbul'da ormanlık alanda yangın! Bidonlarla kaçtılar... Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangının ardından yangını çıkardığı iddia edilen 2 kişinin, ellerinde bidonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...

Yaz aylarında yurdun birçok noktasında yangın korku dolu anlara sebep oldu.

Güvenlik güçlerinin yurdun birçok noktasında denetimleri ise devam ediyor.

Öte yandan İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir yeni yangın yaşandı.

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına mücadele sürüyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor.

Kaçan iki kişi kamerada

Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)