İstanbul'da otizmli gence şiddet Çekmeköy'de bulunan spor kulübünde bir şahıs, otizmli gence şiddet uyguladı. O anları spor kulübünde bulunan bir başka üye kayda aldı.

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İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde görevli olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, otizmli gence şiddet uyguladı.

Şahsın otizmli genç Arda'ya şiddet uyguladığı anların alınan kayıtla ortaya çıkması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

"DARP RAPORU ALDIK"

Konuyu ilişkin konuşan Arda'nın annesi, "Arda şu an gayet iyi yanımda. Biz şikayetlerimizi yaptık. Darp raporumuzu aldık. Şu anda adli süreç başladı. Merak edenler olmuş teşekkür ederiz." dedi.

"BAKANLIK OLARAK YARGI SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır.

Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)