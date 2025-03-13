İstanbul Fatih'te oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun, Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Salcıoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

AĞIR YARALI ADAM HAYATA TUTUNAMADI

Salcıoğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

"DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, şu ifadeleri kullandı:

Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi.