Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Pendik Yeni Mahalle Sancak Köprüsü mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi.

İETT otobüsünü kaçıran bir kişi, otobüsün arkasından koşmaya başladı.

Akan trafikte otobüsün arkasından bir süre koşmaya devam eden şüpheli yetişemeyeceğini anlayınca arkada ilerleyen bir otomobilin üzerine çıktı.

ARAÇ İÇİ KAMERA KAYDETTİ

Şüphelinin üstüne çıktığı otomobil sürücüsü önce dursa da daha sonra ilerlemeye devam etti.

Olay, araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.