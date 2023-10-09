İstanbul'da otobüste kadın ile erkek yolcu birbirinde girdi: 'Kadın olarak senden utandım..' Sultangazi'de İETT otobüsünde çıkan tartışmada birisi özel güvenlik 2 kadın, erkek yolcuya sözlü tartışmaya girdi. Küfürler savuran kadına diğer yolcular da tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Toplu ulaşım araçlarında sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Şoför ile yolcu arasında çıkan gerilimin yanı sıra yolcular arasında da tartışma çıkıyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşandı.

Dün saat 11.30 sıralarında 36T Cebeci - Taksim hattındaki bir otobüse binen biri özel güvenlik kıyafetli 2 kadın ile başka bir erkek yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

"Bayansın üstüme yürüme"

Kadınlardan biri tartıştıkları adama bağırarak hakaret etmeye başladı. Ardından diğer kadın da ayağa kalkarak, "Sen kimsin?” diyerek bağırarak adamın üzerine yürüdü.

Bunun üzerine erkek yolcu, "Bayansın üstüme yürüme." diyerek tepki gösterdi.

Yolcular tepki gösterdi: 'At şunları dışarı'

Bu defa daha da sinirlenen kadın yolcu küfürler savurdu.

Otobüste yolculuk eden diğer vatandaşlar küfürlere tahammül edemeyerek, "Çoluk çocuk var burada, terbiyesizlik yapma, at şunları dışarıya.” diyerek tepki gösterdi.

"Kadın olarak utandım"

Otobüste bulunan bir kadın yolcu, küfür ederek adamın üstüne yürüyen kadına, “Ben kadın olarak senden utandım.” dedi.

Yaşanan kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)