Haber Merkezi
İstanbul'da hastaneden çıkan bir genç, eve dönmek üzere otobüse bindi.
Bu sırada otobüse binen bir diğer yaşlı yolcu ise ayakta kaldı.
YOL VERME KAVGASI ÇIKTI
Yaşlı yolcuya yer vermesi istenilen genç hastaneden yeni çıktığını söyleyerek yer vermek istemediğini belirtti.
Gencin cevabı üzerine otobüste 'yer verme' kavgası çıktı.
O ANLARI KAYDETTİ
Yolculardan biri gence yüklenerek 'terbiyesizlik yapıyor' yorumunda bulundu.
Bir diğer yolcu 'seni ilgilendirmiyor' diye cevap verince iki arasında arasında tartışma çıktı.
İki yolcu arasında tansiyonun yükseldiği kavga genç tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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