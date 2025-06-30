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İstanbul'da otomobil almak istedi: Oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı

Otomobil satın almak isteyen İ.A isimli vatandaş, oğlunun arkadaşlarına 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira ödeme yaparken şahısların bir süre sonra kendisini oyalayıp ortadan kaybolduğunu söyledi.

DHA DHA
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İstanbul'da otomobil sahibi olayım derken dolandırıldı. 

62 yaşındaki  İ.A. isimli vatandaş polis başvurdu. 

OĞLUNUN ARKADAŞLARINA PARA VERDİ

İ.A. otomobil almak için oğlunun arkadaşı olan kişilerle konuşurken araç almaları için onlarla buluştu.

Mağdur vatandaş daha sonra 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim etti.

ÖNCE OYALAYIP SONRA ORTADAN KAYBOLDULAR

Şüphelilere güvendiğini anlatan İ.A., parayı verdiği kişilerin kendisini oyalamaya başladığını bir süre sonrada ortadan kaybolduklarını anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis mağdurun şüphelilere para vermek için buluştuğu anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis düzenlediği operasyonda 55 yaşındaki M.K. ve 29 yaşındaki M.F.G.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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