İstanbul'da otomobil almak istedi: Oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı

İstanbul'da otomobil sahibi olayım derken dolandırıldı.

62 yaşındaki İ.A. isimli vatandaş polis başvurdu.

OĞLUNUN ARKADAŞLARINA PARA VERDİ

İ.A. otomobil almak için oğlunun arkadaşı olan kişilerle konuşurken araç almaları için onlarla buluştu.

Mağdur vatandaş daha sonra 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim etti.

ÖNCE OYALAYIP SONRA ORTADAN KAYBOLDULAR

Şüphelilere güvendiğini anlatan İ.A., parayı verdiği kişilerin kendisini oyalamaya başladığını bir süre sonrada ortadan kaybolduklarını anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis mağdurun şüphelilere para vermek için buluştuğu anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis düzenlediği operasyonda 55 yaşındaki M.K. ve 29 yaşındaki M.F.G.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.