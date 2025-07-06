İstanbul'da otomobil boya atölyesi yandı

İstanbul Avcılar'da bulunan bir otomobil boya ve kaporta atölyesinde başladı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek atölyenin tamamını sardı.
YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
Dükkan içerisinden patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında, dükkandaki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
YANGIN ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.