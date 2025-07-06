İstanbul'da otomobil boya atölyesi yandı Avcılar'da bir otomobil boya atölyesinde yangın çıktı. Atölye küle dönerken, içerideki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerce, yangına ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar kameralara yansıdı.