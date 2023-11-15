İstanbul'da otomobil hırsızlığı kamerada Lüks otomobilini sabah park ettiği yerde bulamayan vatandaş, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlık olayını gördü. Hırsızın anahtarla otomobilin kapısını açıp olay yerinden uzaklaştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otomobil hırsızlığı meydana geldi.

Azım Öter isimli vatandaş, sabah park ettiği lüks otomobilini akşam saatlerinde yerinde bulamadı.

Etrafta bulunan güvenlik kameralarını incelemesinin ardından, araç sahibi gördükleri karşısında hayrete düştü.

Görüntülerde bir kişinin elindeki anahtarla aracı çalıştırıp ortadan kaybolduğu görüldü.

Emniyete şikayette bulundu

Öter, durumla ilgili emniyete giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Anahtarın kopyalanmasından şüpheleniyor

Otomobil sahibi Azım Öter, arabasının çalınmasıyla ilgili olarak şu sözleri söyledi:

İki gün önce aracı saat 16.30'da dükkanın önüne park ettik. 19.00'da tekrar geri geldiğimizde araç yerinde yoktu. Etraftaki kameralara baktık, bir kişi geliyor arabayı anahtarla çalıştırıyor, binip gidiyor. Bu arabaya 20 gün önce motor yapıldı, araç tamircideydi. Biz o tamircinin anahtarı kopyalayıp o şekilde çaldığını düşünüyoruz. Aracın iki yedek anahtarı da bizde şu an var.

"Tamircinin yurtdışına gittiği söylendi"

Aracımızı herhangi bir yere veya bir valeye dahi bırakmış değiliz. Yüzde yüz tamirciden şüpheleniyoruz. Tamirciye gittik dükkan kapalı, yanındaki emlakçıya sorduk, 20 gün önce yurtdışına gittiğini söyledi. Tamirci bomboş ve çalıştıran kişi yok ortada.

O anlar kamerada

Otomobilin çalındığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede park edilen otomobilin, anahtar ile önce uzaktan kapılarının açıldığı, kapıyı açan şüphelinin araca binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)