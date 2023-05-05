İstanbul'da otomobil İETT durağına daldı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT durağına daldı. Durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Memba Işıkları mevkiinde Akpınar kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT durağına daldı.

Durakta bekleyen iki kişiye çarpan otomobil trafoyada çarparak durabildi.

2 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Otomobilin çarpması sonucu zarar gören elektrik trafosu nedeniyle, sinyalizasyon ışıkları da devre dışı kaldı.